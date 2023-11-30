banner913
banner932
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"
11 0
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
9 0
 
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
19 0
Atletizmde önemli dış temaslar
Atletizmde önemli dış temaslar
15 0
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
20 0
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
33 0
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
12 0
banner964
banner985

"Bayan Kahkaha” hayata veda etti

banner989

banner974
"Bayan Kahkaha” hayata veda etti
banner971
"Bayan Kahkaha" olarak tanınan Güzide Kasacı, 94 yaşında hayatını kaybetti
"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti. Kasacı, bir dönem "Bayan Kahkaha" lakabıyla anılıyordu.
Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.