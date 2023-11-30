"Bayan Kahkaha” hayata veda etti

"Bayan Kahkaha" olarak tanınan Güzide Kasacı, 94 yaşında hayatını kaybetti

"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti. Kasacı, bir dönem "Bayan Kahkaha" lakabıyla anılıyordu.

Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

