Batman’da vahşet

Batman’da bir kişi, oğlunu ve eşini öldürdükten sonra yaşamına son verdi

Batman’da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım’ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Batman'ın Tilmerç Mahallesi'nde bir sitedeki müstakil evde oturan Nesim Adım'ın (32) dükkanına gitmemesi ve cep telefonuna cevap vermemesi üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, camı kırarak girdikleri evde Nesim Adım, karısı Tuba ve oğlu Ali Ensar Adım'ın (11) cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede, Nesim Adım'ın karısını ve oğlunu silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

