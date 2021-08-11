Batı Karadeniz'i sel vurdu

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Bartın'da evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadın sulara kapılarak kayboldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de sele kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

BARTIN

Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sabaha kadar devam etti. Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da taşkınlar oldu.Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.Bartın'da Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan 80 yaşındaki kadın kayboldu. Kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde de hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde; Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri aralıksız çalışıyor.Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.

Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı.

Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

SİNOP

Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.

Sinop'ta da sağanak sonrası kentte su baskınları yaşandı.

Yağış en çok Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

Ayancık Çayı'nın taşması ile yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi, köylerde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı. Hastaların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

SAMSUN

KASTAMONU

Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve 3 helikopter katıldı.Selin taşıdığı ağaç parçaları Sinop sahiline ulaştı. Ağaçlar Denizin yüzeyini kapladı.Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle yollar göle döndü.Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların girişi su doldu.

AA'nın haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir sele kapılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.Karayolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı.Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşananları NTV canlı yayınında anlattı:"İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var. "