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Batı Karadeniz 'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

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AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 44'e yükseldi

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Batı Karadeniz 'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor
Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de can kayıpları artıyor.
Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi - 2

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 44'e yükseldi.

Kastamonu’da 36, Sinop’ta 7 ve Bartın’da 1  kişi hayatını kaybetti.


Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi - 3
Bartın'da 4 gün önce evinin bir kısmının yıkılması sonucu sele kapılarak kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.
Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi - 4
AFAD'ın açıklamasına göre; 9 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi - 5
Selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Sokaklarda biriken çamur, moloz ve ağaç parçalarını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.


Sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi - 6
Sel nedeniyle Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü de büyük yıkım yaşadı. Köydeki 40 ev yıkıldı. Buradaki temizlik ve kurtarma çalışmaları da sürüyor.
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