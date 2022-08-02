“Baskıcı zihniyet KKTC’ye taşındı”

CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Erdoğan Toprak, AKP iktidarının Türkiye’de uyguladığı baskıcı-yasakçı zihniyeti son dönemde KKTC’ye de taşımaya başladığına dikkat çekti



CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, AKP iktidarının, KKTC’deki kamu alımlarına, ihalelerine müdahale ettiğini bildirdi.

Toprak, yayımladığı haftalık değerlendirme raporunda, AKP iktidarının Türkiye’de uyguladığı baskıcı-yasakçı zihniyeti son dönemde KKTC’ye de taşımaya başladığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’e göre Toprak, “KKTC’deki basına, televizyonlara, gazetecilere yönelik yasakların ötesinde bu ülkedeki kamu alımlarına, ihalelere yönelik müdahaleler, son olarak KIB-TEK’in yüz milyonlarca liralık akaryakıt alımına adrese teslim şirket ismi bildirilmesi yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, mafyalaşmanın KKTC’ye de ihraç edildiğini gösteriyor” dedi.

Toprak, iktidarın, “KKTC bağımsız ve egemen bir devlet” söylemini anımsatıp şu ifadeleri kullandı:

“Ancak KKTC vatandaşlarına uyguladığı yasaklarla tam aksi tavır sergiliyor, kolonisi gibi yönetmek istiyor. Başbakanları azlettirip bakanları atamaya kadar varan bir siyasi pervasızlıkla akçalı tüm işlere müdahale ederek talimat ve telkinlerde bulunan iktidar karşısında başta KKTC cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere sergilenen sessizlik ve biat başlı başına dikkat çekici.”

