“Baş hain iblisler gibi onursuzca öldü”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ilk kez konuştu. Erdoğan, "Baş hain iblisler gibi onursa öldü" dedi.

Erdoğan, şöyle dedi:

“Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu, tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.

Bu hainler, tüm uğraşlarımıza rağmen maalesef emrinde oldukları ağababalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar.

Bu dünyadan işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, ifsat ettikleri körpe beyinlerin ve döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler. Ama ilahi adaletten kaçamayacaklardır. Devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız”