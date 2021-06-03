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Bariyer otomobile saplandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kopan bariyerin saplanmasıyla hurdaya dönen araçtaki sürücü Niyazi Cırcır (60) ile eşi ve komşusu yaralandı, torunu Ebrar Ela Cırcır (7) yaşamını yitirdi.

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Bariyer otomobile saplandı
 

Kaza, öğle saatlerinde, Balıkesir- Edremit yolunun Havran ilçesi Hamas Çakılı mevkisinde meydana geldi. Niyazi Cırcır’ın kullandığı 34 CKM 313 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kopan bariyer, otomobile saplandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Polis, yol güvenliğini sağlarken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın kurtarma ekibi de hurdaya dönen araçta sıkışan 4 kişiyi yaralı çıkardı.

Sağlık görevlileri, sürücü Niyazi Cırcır ile eşi Sabahat Cırcır (69), torunu Ebrar Ela Cırcır ve komşusu Münevver Seven’i ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ebrar Ela Cırcır, tedaviye alındığı Havran Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Bariyer otomobile saplandı: 1 ölü, 3 yaralı - Bursada Bugün - Bursa bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa
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