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Balonla 9 kilometre yükseldi

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Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine nefes kesen bir deneme gerçekleştirdi. Helyum balonları ile yaklaşık 9 kilometre yükselen Blaine, denemesini başarı ile sonlandırdı

Balonla 9 kilometre yükseldi

 

 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, bir kez daha imkansızı zorladı.
Balonla 9 kilometre yükseldi - 2
Blaine, çocukluk hayali olan balonlarla uçma denemesini gerçekleştirmek için sabahın erken saatlerinde küçük bir iniş pistine geldi.
Balonla 9 kilometre yükseldi - 3
Kızı ile vedalaşıp, yerde kalmasını sağlayan ağırlığı ona veren Blaine, yerden yükselmeye başladı.
Balonla 9 kilometre yükseldi - 1
Ünlü sihirbaz, Arizona semalarında bağlı olduğu balonlar ile süzüldü.
Balonla 9 kilometre yükseldi - 5
Otuz dakika sonra, Yaklaşık 9 bin 144 metre yani Everest dağından biraz daha yüksekliğe ulaşınca balonları bırakan Blaine,, paraşüt ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.
Balonla 9 kilometre yükseldi - 6
Baline, bu denemesinde oksiken yetmezliği, hipotermi veya balonların patlama riskini göze almış oldu.
Balonla 9 kilometre yükseldi - 7
Sihirbaz David Blaine, beş yaşındayken annesi ile gittiği bir filmden esinlenerek böyle bir deneme gerçekleştirmek istediğini söyledi.
 
 
Balonla 9 kilometre yükseldi - 10
 
 
 
 
 
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