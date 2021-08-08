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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Katliam gibi kaza

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Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir'de yoldan çıkarak takla attı. Kazada 14 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı

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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Katliam gibi kaza
Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti - 2
Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti - 3
Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti - 4
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti - 5

VALİ ŞILDAK YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti - 6
Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti - 7
Vali Şıldak, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti - 8
Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
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