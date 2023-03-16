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Balayında ölüm

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İstanbul'da Mutlu Akbaş ile Kader Akbaş çifti, 11 Mart günü gerçekleşen düğünlerinden sonra balayı için gittikleri Kapadokya'da kaldıkları otelde ölü bulundu. Çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öne sürüldü

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Balayında ölüm
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11 Mart'ta İstanbul'da evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti.
Çift burada kalacakları otele yerleşti. Ertesi gün balon turuna katılacak çift, bir turizm şirketiyle anlaştı.
Turizm şirketi pazartesi sabaha çifte ulaşamayınca otele gitti. Otel yetkililerine durumu anlattı ve tur için çifti almaya geldiklerini söyledi. 
Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odanın kapısına giden turizm şirketi çalışanları çifti aradı ancak telefonları çalmasına rağmen açan olmadı.
Bunun üzerine durumdan şüphelenen otel personelleri yedek anahtarla odanın kapısını açtı. Çalışanlar içeride Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin hareketsiz yattığını gördü.
Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri, otopsi raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akbaş çiftin kaldığı otel odasının altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öne sürüldü.
Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucunda otelin sahibi E.A.'yı gözaltına alındı.
Öte yandan çiftin kına gecesi ve nikah günlerinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mutlu Akbaş'ın kına gecesi eşini alnından öptüğü ve Kader Akbaş'ın nikah memurunun sorusuna evet dediği anlar yer aldı.
 
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