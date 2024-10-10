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Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yayılma tehlikesine" dikkati çekti

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma tehlikesinin her zamankinden yüksek olduğunu, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

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Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yayılma tehlikesine" dikkati çekti
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ile bölge ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineledi.
Türkiye'nin başından itibaren savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaptığının, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işlemesini sağladığının ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğinin altını çizdi.
Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.
Nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dahil edilme riskinin göz ardı edilemeyeceğini belirten Fidan, Ukrayna'daki savaşın küresel ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğine işaret etti.
- Rusya'nın görüşmelere katılımı
Sürdürülebilir bir çözümün, Rusya dahil tüm tarafların görüşmelere dahil edilmesiyle mümkün kılınabileceğini vurgulayan Bakan Fidan, gıda güvenliğinin, seyrüsefer serbestisinin, nükleer enerji sahalarının ve kritik altyapının korunmasının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğini söyledi.
 
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