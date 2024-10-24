Bahçeli'ye idam ipi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada tepki gösterdi, elinde tuttuğu idam ipini kürsüden fırlattı. Bahçeli ise talep etiği söz konusu ipi makam odasına astı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2007'de Erzurum'da düzenlediği mitingde ip atmasına gönderme yaparak, "Erzurum Meydanı'nda Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a ip atarak, 'Ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi baş köşede, başının ucuna as" diyerek elindeki ipi kürsüden fırlattı.

Dervişoğlu'nun bu sözleri sonrası MHP cephesi ipin kendilerine gönderilmesini istedi.

İYİ Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istediği ipi gönderdi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" denildi.

MHP ise, idam ipinin kendilerine ulaştığına dair açıklama yayımladı. Devlet Bahçeli'nin makam odasına koyulduğu görülen ip ile fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, idam ipinin İYİ Parti'nin isminin yazılı olduğu poşeti asar şekilde bağlanması dikkat çekti.

