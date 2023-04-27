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Babasının kamyonetinin altında kalıp öldü

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Mardin'de, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Zekiye hayatını kaybetti

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Babasının kamyonetinin altında kalıp öldü
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Mardin'de babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Zekiye Ç. (4), hayatını kaybetti.
Kaza önceki gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesinde meydana geldi. M.Ç., geri manevra yaptığı kamyonetle Zekiye Ç.ye çarptı. Durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.nin cenazesi, gözyaşlarıyla mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.
 
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