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AYM Başkanı’nın torunu 2. kattan düştü

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AYM Başkanı’nın torunu 2. kattan düştü
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TC Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 4 yaşındaki Kadir Özkaya, Bursa'da babaannesinin evinde ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Olay, önceki akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Kadir Özkaya, babaannesi Pembe T.'nin evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.
Çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
 
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