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Avrupalı emekliye 18 bin 500 liraya Antalya'da 56 gün tatil

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Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'daki emeklilerin gözünü Antalya'ya çevirdi. Bunun üzerine turizmciler de 56 günlük tatil paketleri hazırladı. 4-5 yıldızlı otellerdeki fiyatlar bin Euro’dan başlıyor

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Avrupalı emekliye 18 bin 500 liraya Antalya'da 56 gün tatil

 
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Vladimir Putin'in AB üyesi ülkelerin gazını keseceğini açıklaması ve artan enerji maliyetleri, tedirginlik yarattı.
Avrupa ülkeleri, özellikle emeklilerin kış sezonunu sıcak ülkelerde uzun tatiller yaparak geçirmesi planlanıyor.
Kış dönemine ilişkin 56 günlük hazırlanan tatil turları satışı başladı. Türkiye'deki en popüler destinasyon Antalya'dan 152 otel kampanyaya dahil oldu.
KKTC DE KATILDI
Turizmcilerin hazırladığı tatil paketlerine Antalya'nın yanı sıra Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ile KKTC de katıldı.
FİYAT 500 EURO'YA KADAR DÜŞÜYOR
56 günlük rezervasyon için 4-5 yıldızlı her şey dahil sistem otellerde fiyatlar bin ila 9 bin euro arasında değişiyor. 2-3 yıldızlı otellerde ise bu rakam, 500 eurodan başlıyor.
Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler de emekli Avrupalılar için kış tatili için kampanyaya katıldı.
 
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