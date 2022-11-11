Avni’yi devirdiler, Sıdıka’yı boyadılar

İstanbul Kadıköy'de karikatürist Oğuz Aral'ın mizaha kazandırdığı Avni'nin heykeli devrilirken, duvardaki Sıdıka'nın resmi ise sprey boya ile karalandı. Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, "Sıdıka birkaç güne boyanacak, Avni heykeli de bakımı yapıldıktan sonra yerine konulacak" dedi

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin önünde bulunan Karikatürist Oğuz Aral’ın eserlerinden Avni karakterinin heykeli yere düşürüldü, duvardaki Sıdıka karakterinin resmi ise sprey boya ile karalandı.

“DAHA ÖNCE DE BİR ÇALINMA DURUMU OLMUŞTU”

Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal, “9 Kasım’da bina içinde çalışırken dışarı çıktığımızda Avni heykeli devrilmişti. Bir şey mi oldu, düştü mü, düşürüldü mü? Daha öncesi bir çalınma durumu olmuştu. Heykel 80-100 kilogram ağırlığında. Tek başına devrilecek bir heykel değil ama elimizde net bir bilgi de yok. Biz düşmüş vaziyette gördük. Şu an karikatür evinde heykel. Bakıma gidecek daha sonra Oğuz Aral’ın heykelinin yanına yerleştireceğiz” dedi.

Karikatür Evi’nin karşısındaki duvarda çizili olan Sıdıka resmine de zarar verildiğini söyleyen Karçal, “Üzerine siyah boya atıldığını gördük. Bu da 10 gün önce oldu. İkisi de aynı anda anılınca insanlarda karikatür evine yönelik bir şey mi var gibi anlaşıldı” dedi. (DHA)