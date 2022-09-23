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Avcılar'da kedilere su veren 6 yaşındaki çocuğa para cezası

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Avcılar'da 2 bin dairenin bulunduğu sitede 6 yaşındaki bir çocuğun kedilere su vermesine yönetim tarafından ceza kesilmesi tartışmaya neden oldu

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Avcılar'da kedilere su veren 6 yaşındaki çocuğa para cezası

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir sitede, yaz aylarında sokak hayvanları için su ve mama bırakan çocukların ailelerine yönetim tarafından 'Ortak kullanım ihlali' yaptıkları gerekçesiyle biner lira para cezası gönderildi.

Yönetim hangi ailelere ceza verileceğini belirlemek için, sosyal tesis önüne su ve mama bırakan çocukları güvenlik kameralarından tek tek belirledi. Evlerine gönderilen ceza makbuzlarının hukuksuz olduğunu belirten site sakinleri, para cezasını ödemeyeceklerini ifade etti.

"BİR KAP SUYA BİN LİRA CEZA"

Para cezası gönderilen site sakini Ferdi Ünal, 6 yaşındaki oğlunun kediler susuz kalmasın diye, boş kedi kabına su doldurduğunu belirterek "Kamera kayıtlarından tespit edip, ceza kesiliyor. Ben bu cezaya itiraz ediyorum. Site yönetiminin avukatı, bu cezayı ödemek zorundasınız diyor. Ortak alan kullanım ihlalinden dolayı ceza kesmişler. Benim çocuğum boş olan kabı dolduruyor. Madem yasak, o kabı oradan kaldırın" diye konuştu.

"KEDİLERE MAMA VERMEYİ ORTAK ALAN İHLALİ SAYIYORLAR"

İsmini vermek istemeyen bir site sakini ise, kızının kedilere mama vermesi nedeniyle bin lira ceza kesildiğini ifade ederek, "Ben de karşı çıktım. Yönetime gidip cezayı ödemeyeceğimi söyledim. Yönetim cezanın aidatlardan alındığını söyledi. Cezayı iptal ettirip, aidatımdan kesilmesini önledim. Kediye mama verildi diye, bin lira ceza kesilemez. Ayrıca bilgilendirme de yapılmadı. Ortak alan ihlali olduğu söyleniyor. Böyle bir sıkıntı var ise kediler neden site içerisinde" diye konuştu.

Site yönetimi ise cezaların ortak alan ihlali nedeniyle kesildiğini belirtti.
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