banner583
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
28 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
15 0
 
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
38 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
22 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
934 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
62 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
21 0
banner661
banner570

ATM hatasını farkettiler, 625 bin TL çektiler

banner476

Diyarbakır'da özel banka ATM'sinin yazılımındaki hatayı keşfeden 4 inşaat işçisi, sistem parayı verdikten sonra 'iptal' tuşuna basıp, hesaplarında 2 bin TL olmasına rağmen 625 bin 440 TL çekti. Tutuklanan 2 şüpheliden S.B.’nin, vurgundan payına düşen parayla otomobil aldığı, akrabalarına da "Bitcoin'den kazandım" dediği öğrenildi

banner666
ATM hatasını farkettiler, 625 bin TL çektiler
Diyarbakır kent merkezinde ATM'lerin bulunduğu caddede bir bankanın 2 ATM'sine para saymaya gelen görevliler, birinin haznesindeki parada eksik olduğunu fark etti. Diğer ATM'de yapılan incelemede de aynı eksik olduğunu anlayan çalışanlar, şüphe üzerine inceleme başlattı. Başka bankaların kartları ile para çekildiği sırada 'iptal' tuşuna basıldığı, para verme ünitesine yapılan bu müdahale sonucu hesapta para eksilmemesine rağmen ATM'den çıkan tutarın ele geçirildiği tespit edildi.
Banka görevlileri, yazılımdaki bu açıkla 10 günde 625 bin 440 TL'lik işlem yapıldığını tespit etti.
Yöntemin tespit edilmesinin ardından banka yetkilileri, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'a durumu bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine harekete geçerek, çalışma başlattı. Banka görevlileri ile koordineli çalışma yürüten polisler, ATM'lerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, paraların 2 ATM'den çekildiği tespit edildi.
2 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
Bu sırada banka çalışanları, ATM'lerin birinden 2 kişinin aynı yöntemle para çekmeye çalıştığını saptadı. İhbar üzerine ATM'ye giden polis ekipleri, 2 kişiyi, başkasına ait kartla işlem yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan A.K. ve Z.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.K. ve Z.B.'nin inşaat işçisi olduğu belirlendi.
Şüphelilerin üzerinden çıkan, ATM'de işlem yapılan kartın, yine inşaat işçisi M.A.A.'ya ait olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada, aynı yöntemle bu kartın kullanılarak, 11 bin 500 TL'nin çekildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine kart sahibi M.A.A., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
PARAYLA OTOMOBİL ALIP, 'BİTCOİN' DEMİŞ
Araştırmalarını sürdüren polis, güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı inceleme sonucu 1 kişinin daha ATM'lerdeki bu açığı kullandığını tespit etti. Şüphelinin S.B. olduğunu ve onun da inşaat işçisi olarak çalıştığını saptayan polis, belirlenen adresine operasyon düzenledi.
S.B., gözaltına alındı. 10 günde bu açığı kullanarak elde ettiği paralar ile otomobil aldığı belirlenen S.B.'nin aracına mahkeme kararıyla el koyuldu. S.B.'nin, otomobil için yakınlarına, "Bitcoin'den para kazandım. O parayla da araba aldım" dediği ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.B. ve M.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öte yandan olayın ardından araştırma yapan banka yetkilileri, sorunun yazılım hatasından kaynaklandığını açıklarken, yapılan çalışmalar sonucu yazılım hatasının düzeltildiği öğrenildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.