banner762
banner815
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
Maseratti’nin yeni SUV’u Grecale
7 0
Üniversiteler Futsalda DAÜ çifte şampiyon
Üniversiteler Futsalda DAÜ çifte şampiyon
19 0
 
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
“Yollarda biraz daha sorumlu hareket edilmeli”
27 0
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi
114 0
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
25 Mart Tarihte Bugün Neler Oldu?
21 0
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
25 0
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
Keratin Saç Bakımı Nedir? Keratin Bakımının Saçlara Faydaları Nelerdir?
37 0
banner797
banner794

Atla alışverişe gitti

banner476

Antalya'da bir şüpheli, çaldığı atla alışveriş yapmak isterken markete daldı. At güçlükle dışarı çıkarılırken şüpheli şahıs çalışanlara, "Lamborghini araba verseler bile atı vermem. Biz bu işi sevgiyle yapıyoruz" dedi

Atla alışverişe gitti

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Şahin, bir ize ulaşamadı.
Koray Şahin'e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı.
Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu.
Öte yandan başında kırmızı şapka bulunan şüpheli şahsın çaldığı at ile Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir markete geldiği anlar ve burada yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şüphelinin atla marketin önüne geldiği, daha sonra attan inip alışveriş yaptı. Şüpheli daha sonra atın üstüne binip gitmek istediği sırada at marketin içine daldı ve bu sırada müşteri bir kadın korkup geri doğru kaçtığı anlar görüldü. Şüpheli üzerinden indiği atı marketten çıkardığı ve uzaklaştığı anlar kameralara anbean yansıdı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.