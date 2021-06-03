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Atilla Peker’in ifadesi alınarak, serbest bırakıldı

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Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Atilla Peker’in ifadesi alınarak, serbest bırakıldı
 
 
Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin olarak ortaya atılan iddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam ederken, adı geçen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek için avukatlarıyla Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Peker burada soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.

SERBEST BIRAKILDI
“Şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."
 
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