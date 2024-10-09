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Atatürk heykeline balyozlu saldırı

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Ayvalık’ta bir kişi Atatürk heykeline balyozla saldırdı. Vatandaşların müdahale ettiği saldırgan, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı

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Atatürk heykeline balyozlu saldırı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı.

Cumhuriyet Meydanı’na dün saat 11.30 sıralarında gelen M.Ç., elindeki balyozla Atatürk heykelinin kaidesine tırmandı.

Şüpheli, balyozla Atatürk heykeline vurmaya başladı. Heykelin bacak kısmında hasar meydana gelirken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

Ardından çevredekiler, elindeki balyozu alıp M.Ç.’ye engel olmak istedi.

Bu sırada kalabalıktan bazı vatandaşlar, tekme ve yumruk atıp M.Ç.’yi dövdü.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, M.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı.

M.Ç., tedavisi için Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Ç.’nin 6 yıldır psikolojik sorunları olduğu, bu nedenle Ayvalık Devlet Hastanesi ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

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