Atatürk fotoğrafı yerine Erdoğan fotoğrafı

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen tören geçişi sırasında Atatürk'ün posterine yer verilmedi. Öğrencilere Erdoğan'ın fotoğrafı taşıtıldı

Muğla'da dün düzenlenen Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde kriz çıktı.

Cumhuriyet’in 101. Yılı nedeniyle dün Bodrum Kalesi’nde düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin Türk Bayrağı’nın yanına asılması kriz yarattı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde düzenlenen törene CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş derici ile birlikte gelen CHP İlçe Başkanı Tuna Işın "Türk bayrağının yanına sadece Cumhuriyeti’mizin kurucusu Atatürk’ün fotoğrafı yer alabilir, bu geçtiğimiz yıllarda böyleydi" diyerek tören alanını terk etti. Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve partililerde tören alanını terk etti.

Öte yandan Muğla'nın Ortaca ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören geçişinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmeyen geçiş töreninde, öğrencilere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı taşıtıldı