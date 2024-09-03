Astsubay ve imamın ilişkisi olaylı bitti

Van’da bir kadın astsubay birlikte olduğu imamdan parasını alamayınca emrindeki iki uzman çavuşa imamı dövdürdü ardından ise banka hesabındaki parayı başka bir hesaba geçirdi

Türkiye bir kadın Jandarma astsubayla imam arasında para karşılığı cinsel ilişki iddialarını konuşuyor.’ı karıştıran olay bu ay içerisinde yaşandı. İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayanİkram Sorğuç ile sevgili oldu. İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam Sorğuç, astsubay Kılıç ile cinsel olarak birlikte olmak istedi. Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para istedi. İmam bu talebi kabul etti. Ancak cinsel ilişki gerçekleşmesine rağmen imam Sorğuç kadına herhangi bir ödeme yapmadı.Yaşanan bu olay üzerine çok öfkelenen kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları ‘kiralayarak’, Sorğuç’u gasp ve darp etmek için plan yaptı. Planını uygulamaya koyan Kılıç, 28 Ağustos Çarşamba gecesi Van-Erciş kara yolundan geçmekte olan Sorğuç’un yolu Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil olan Taner Şirp isimli şahıslar tarafından kesildi. İmam burada darp edildi ve hesabındaki 58 bin 838 TL’si iban yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasp edildi. İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gül Kılıç ile 2 jandarma personeli gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.İmam Sorğuç yaptığı açıklamada yaşananları kısmen doğrulayarak, “Sosyal medyadan tanıştık. Beni öldüresiye darp ettiler” dedi.Astsubay Gül Kılıç’ın Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeye ulaşıldı. Kılıç ifadesinde, “İmam İkram Sorğuç’u sosyal medyadan tanırım. Yaklaşık 1 buçuk 2 senedir Instagram hesabı üzerinden takipleşiriz. Olay tarihinden önce bir keresinde, Tatvan’da bir keresinde ise Van’da görüştük. Bu görüşmelerimiz arkadaşça olmuştur. Ben eşimle 20 Mayıs 2024 günü boşandım. Edremit’te olduğum ve fotoğraflar paylaştığım bir gün İmam İkram Sorğuç, bana kendisinin de Edremit’te olduğunu görüşebileceğimizi söyledi. Bu şahıs daha önceden bana, Esra65 adlı bir Telegram hesabının kendisine mesajlar attığını ve benim de bu hesabı araştırmamı istemişti. Olay günü de bana bu konuyu konuşmamız gerektiğini söyledi” dedi.“İkram saat 21.00 sıralarında gelerek beni arabasıyla aldı” diyen Kılıç özetle şunları söyledi: Ben İkram Sorğuç’u beklerken Jandarma personelleri olan Orhan Ersoy ve Ömer Keleşoğlu’nun arabalarıyla gezdiklerini gördüm. Onlar benim yanımda durarak: ‘Komutanım ne yapıyorsunuz?’ dediler. Ben onlara biriyle görüşeceğimi söylemedim. ‘Geziyorum’, diyerek yanıt verdim. Sonra İkram geldi beni arabasına aldı. Gezmeye başladık. Sonra bu şahıs bana ‘alkol alalım mı?’ diye sordu. Ancak ben, imam olduğundan dolayı bu duruma şaşırdım. Alkol almayacağımı söyledim kahve içebileceğimi belirttim. Daha sonra bir petrolde durduk. O bana bir kahve aldı kendisi de aracında bulunan biradan içmeye başladı. Bu şahıs bana karşı duygusal şeyler beslediğini söyledi. Ama ben kendisinden şüphelenmeye başladım ve bir petrolde durması için onu ikna ettim. Araçtan inerken bana ‘yanımda tabanca var rahat dur’ dedi. Arabanın kapısını kilitledi. Ben bu arada Orhan’ı aradım. Orhan’a bir şahısla görüştüğümü ve pek tekin olmadığını söyleyip konum attım. Yolun sol tarafında bulunan göl manzaralı yere araba ile gittik. Bu sırada İkram bana arkaya geçelim arabada, dedi. Ben olmaz deyince beni kolumdan tutup arkaya çekti. Ben bu esnada çantamdan telefonu çıkarıp arkadaşlarıma canlı konum attım. Arabanın içerisinde İkram bana ‘Benim en büyük hayalim bir asker ile … olmak’ dedi. Bu şahıs beni darp etti. Sonra ayak sesleri duydum. Gelenler Orhan ve Ömer’di. Ben olay esnasında İkram’ın hesabından başka bir hesaba para transfer edildiğini görmedim. Benim Taner’e 60 bin TL borcum vardı onu ödedim. Ben, bana cinsel eylemde bulunan İkram’dan şikayetçiyim.”