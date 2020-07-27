Askerlik için KKTC'ye gelecek olan askerlerden 5'i kazada şehit oldu

Mut-Karaman yolu Sertavul mevkiinde askerlerin bulunduğu otobüs devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi

Vatani görevlerini yapmak üzere KKTC'ye gelecek olan askerlerden 5'i, Mersin'deki kazada şehit oldu.

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkiinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin, Manisa'dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildiği ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.

BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Başçeri sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Vatani görevleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yolculuk ederken Mersin'in Mut ilçesinde askeri otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, yaralanan askerlerimize acil şifalar dilerim.” İfadesini kullandı.