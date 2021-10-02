Asiltürk’ün üzen vedası

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedavisi süren Asiltürk, dün sabah hastanede vefat etti.



Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Türkiye'de hayatını kaybeden Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden ve Barış Harekatı döneiminde bakanlık görevi yapmış olan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayımladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Anavatan Türkiye İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan , son olarak 20 Temmuz ‘daki Barış ve Özgürlük Bayramımız için KKTC’ye gelen değerli siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk’ün ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet , ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum."

