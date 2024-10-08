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“Arsa benim” dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı

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Niğde'nin Güllüce köyünde bir kişi, kendisine ait olan araziden geçen ve kamulaştırma yapılmayan köy yolunu, araç geçişini engellemek için trafiğe kapattı.

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“Arsa benim” dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı
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21 dekarlık arazisinin 5 dekarlık kısmında yol nedeniyle kayıp yaşandığını söyleyen arsa sahibi Ümit Demirkol, hak kaybının önlenmesi için ilgili kurumlarla görüştüğünü ancak çözüm bulamadığını söyledi.


İçinden yol geçen arazisine dahil olan yolu, tel örgü içine almak için Güllüce Baraj Yolunun ortasına direk diktiren Demirkol, amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını ancak arsasından fedakarlık yapmayacağını belirtti.

''SINIRLARIMIZI BELİRLEDİK''

Demirkol, "Burası bize ait tapulu arsa. Sınırlarımızı belirledik ve telle çeviriyoruz. Arsamızdan yol geçen kısımdan feragat etsem 5 dekarlık alanım gidiyor. İl Özel İdare ile görüştüm yapabilecekleri bir şey olmadığını, ana yol olmadığı için kapatabileceğimi söylediler. Burası köyün tek yolu değil, bir anlaşmaya gidildiği takdirde uzlaşmacı olacağım tabi ki hiç kimseyi mağdur etmek istemiyorum ama burası köyün tek yolu değil" diye konuştu.

“Arsa benim” dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı - 1

''UZLAŞMAYA GİDECEĞİZ''

50 yıllık yolu, köy halkının kullanmaya devam etmesi için arsa sahibi ile görüşme yaptıklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirten Güllüce Köyü Muhtarı Salim Güneş ise, bu sorunun çözülmemesi durumunda bölgede istenmeyen durumların olacağını söyleyerek, "Arsa sahibi burayı kapatmak istiyor. Biz yolumuz kalsın diyoruz. Uzlaşmaya gideceğiz. Olmazsa da yol kapanacak. Kendisi de mağdur olacak biz de mağdur olacağız" dedi.

Yolu kullanan köy sakinleri ise yaşanan problemin bir an önce çözülmesini isteyerek yol kapandığı taktirde mağduriyet yaşayacaklarını ifade etti.

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