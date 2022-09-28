Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ardahan'ın yanı sıra çevre kentlerde de hissedildi. Depremin merkez üssü olan Göle'nin köylerinde bazı evlerin duvarları yıkıldı, 3 kişi yaralandı

Ardahan'ın köylerinde deprem nöbeti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. Bu depremin ardından saat 19.16'da ise 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası saat 20.30 itibarıyla biri 4 olmak üzere toplam 29 artçı sarsıntı kaydedildi.

Son olarak, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan Göle olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD: 3 KİŞİ YARALANDI

AFAD, depremin ardından Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde hafif çaplı hasarlı yapılar bulunduğunu ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak en yakın yerleşim yerlerinin ilçenin Çullu, Küçük Altınbulak, Koyunlu, Kuytuca ve Esenyayla köyleri olduğu belirtildi.



Deprem sonrası biri 4 büyüklüğünde olmak üzere toplam 50 artçı sarsıntı yaşandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle ilçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde ihbarlar bulunmaktadır. Erzurum AFAD İl Müdürlüğümüzden 2 ekip ve Kars AFAD İl Müdürlüğümüzden 1 ekip olay yerine yönlendirilmiştir. Van AFAD İl Müdürlüğümüz ise teyakkuz haline geçirilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçları için ilgili birimlerle koordineli olarak planlama yapılmaktadır."

Depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı 2 evin duvarları yıkıldı.

2 EVİN DUVARI ÇÖKTÜ



Depremin meydana geldiği bölgelerden 112 Acil Çağrı Merkezine toplamda 60 ihbar ulaştığı belirtilen açıklamada, "112'den alınan bilgilere göre depremde 2 evin duvarı çökmüş, 3 kişi yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.



Bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek üzere AFAD'dan 1 daire başkanı ile 2 personelin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılay tarafından 1 ikram aracı ile 9 personelin bölgede görevlendirildiği, olay bölgesine 500 bin TL acil yardım ödeneğinin aktarıldığı kaydedildi.

VATANDAŞLAR DEPREM ANINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI



Evinin duvarları yıkılan Mehmet Kel, hayvanlarının gelmesini beklerken depremin olduğunu belirterek "Her taraf darmadağın oldu. Gözümüz kapandı, bir şey göremedik." dedi.



Kel'in eşi Evrim Kel ise oğlunu yıkılan evlerinde taşlar arasından kurtardığını anlattı.



Nadiye Özgel de deprem anında evde olduğunu söyleyerek "Bir baktım toz duman içindeyiz. Bir şey göremedim ve bir anda bana taş değdi, aşağı düştüm. Bunun üzerine bağırdım ve kaçtım. Evde eşyalarım hep harap oldu." ifadesini kullandı.



Ayrıca Erzurum'dan AFAD ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de deprem bölgesine yönlendirildi.