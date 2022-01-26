banner762
43 0
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
86 0
 
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
256 0
Kedilerin Banyo Rutini
Kedilerin Banyo Rutini
23 0
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
30 0
Meclis’e 11 kadın vekil
Meclis’e 11 kadın vekil
164 0
Açılış Kupası Koopspor’un
Açılış Kupası Koopspor’un
13 0
banner661

Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı

banner476

Antalya kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı

banner714
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı

 
Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, dün saat 03.00 sıralarında başladı.
Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, “Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim” dedi.
29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.
Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum" dedi.
Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 


HAVALİMANINDA 1 SANTİMETRE KAR
Antalya kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı aralıklı etkili olurken, Beydağları ve Masadağı etekleri karla kaplandı.
Meteoıroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemizde an itibarıyla kar kalınlıkları Antalya Havalimanı'nda 1 cm olarak ölçüldü" denildi.
Antalya'nın Demre, Kaş, Manavgat, Döşemealtı ve Serik ilçelerinde de kar sevinci yaşandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.