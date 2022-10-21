Antalya’da Heyecanlandıran Keşif!

Noel Baba'nın cesedi, ölümünden yaklaşık 700 yıl sonra çalınmıştı. Bu nedenle mezarın tam olarak nerede olduğu bugüne kadar bilinmiyordu

Geçtiğimiz günlerde arkeoloji dünyasını oldukça heyecanlandıran bir keşif haberi gündeme geldi. Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi olarak da anılan Noel Baba Kilisesi’nde Hristiyan dünyası için son derece önemli bir figür olan Aziz Nikolaos’un, yani Noel Baba’nın mezarı bulundu! Yüzlerce yıl önce insanlara yaptığı yardımlar nedeniyle adeta bir iyilik timsali olan ve aziz statüsüne yükseltilen Nikolaos’un modern zamanlarda, yılbaşında evlere gizlice girerek çocuklar için hediyeler bırakan Noel Baba karakterine dönüştüğü veya karaktere ilham kaynağı olduğuna inanılıyor. Uzmanlar, bu sıra dışı keşfin tarihi anlamda son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Detaylara birlikte bakalım…

Arkeologlar mezarın Aziz Nikolaos Kilisesi’nde olduğunu uzun yıllardır tahmin ediyordu

Ancak ölümünden yaklaşık 700 yıl sonra Aziz Nikolaos’un cesedi çalınarak İtalya’ya kaçırılmıştı! Bu nedenle Noel Baba mezarının, yani defnedildiği yerin tam olarak nerede olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktu.

Kilisedeki kazı çalışmaları sırasında, Aziz Nikolaos’a ait olduğu düşünülen mezar keşfedildi

Kilisedeki kazı çalışmaları sırasında mezarın bulunduğu bölgeyi işaret eden önemli bulgulara rastlandı. Böylece tarihi figürün tam olarak nereye defnedildiği de gün yüzüne çıkarılmış oldu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Osman Eravşar, Noel Baba mezarının Hz. İsa’nın tasvir edildiği bir freskin dibinde bulunduğunu açıkladı.

Noel Baba mezarının bulunduğu Demre’deki kilise, yüzyıllar önce sular altında kalmıştı

Aziz Nikolaos döneminde inşa edilen kilisenin 4. yüzyılda denizin yükselmesi nedeniyle 7-8 metreye kadar su altında gömüldüğü biliniyor. Yapılan çalışmalar su altında kalan kilisenin üzerine, 7. ve 8. yüzyıllarda yeni bir kilise inşa edildiğini ortaya koyuyor. Noel Baba mezarı ise, yüzyıllar önce sular altında kalan ilk kilisedeki kazı çalışmaları sırasında keşfedildi.

Dakota Üniversitesinden erken dönem Hristiyan mimarisi uzmanı William Caraher, birbiri üzerine inşa edilen kiliselerin yaygın bir durum olduğunu ifade ediyor

Caraher’a göre bir kazı alanında daha eski bir kilisenin bulunması son derece yaygın. Caraher, bu durumun hem Hristiyanlığın hem de Bizans’ın ilk dönemlerde oldukça popüler bir uygulama olduğunu ifade ediyor…

Mezarının keşfedilmesiyle bir kez daha gündeme gelen Aziz Nikolaos’un hayatı hakkında çok az şey biliniyor

Ancak bu önemli figür hakkında çok sayıda efsane var. Örneğin Nikolaos’un, şeytan tarafından ele geçirilen bir ağacı yok ettiğine veya hayatını kaybeden üç çocuğu dirilttiğine dair hikâyeler oldukça yaygın. Bununla birlikte Nikolaos’un yaşadığı dönemde kendisine miras kalan yüklü bir serveti, gizlice yoksul insanlara dağıttığı inanışı da oldukça popüler…

Nikolaos’un Noel Baba efsanesine ilham kaynağı olduğu düşünülüyor

Yüzlerce yıl önce servetini yoksul insanlar için hiçbir karşılık beklemeden harcayan Aziz Nikolaos’un modern zamanlarda; yılbaşında ortaya çıkıp çocuklara gizlice hediyeler bırakan, beyaz sakallı, kırmızı elbiseli sevecen bir adam olan Noel Baba’ya ilham kaynağı olduğuna inanılıyor.

Aziz Nikolaos Kilisesi özellikle Ortodoks inancına mensup kişiler için son derece önemli

Her yıl çok sayıda Ortodoks kiliseyi ziyaret etmek için Antalya’ya geliyor.