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Antalya’da etkili yağış: Sel suları otomobili sürükledi

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde yağış sonrası oluşan selde Sarıkavak Deresi taştı. Sel sularında bir otomobil sürüklendi. Dere kenarındaki turistik tesisleri su basarken, kameriyeler denize sürüklendi

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Antalya’da etkili yağış: Sel suları otomobili sürükledi
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Antalya’da Meteoroloji 4’üncü Bölgesel Hava Tahmin Merkezi’nin batı ilçeleri için ‘Sarı Kod’ uyarısının ardından Kumluca ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle turistik tesisler zarar gördü.

Kumluca ilçesinin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Adrasan Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde etkili olan yağışta Sarıkavak Deresi taştı.

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Yağış sonrası dere taşması sonucu yoldan geçen bir otomobil sürüklendi. Otomobilin sürücüsü araçtan inerek kurtuldu.

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Sarıkavak Deresi çevresindeki turizm tesisleri de sel suları nedeniyle zarar gördü, bazı tesisleri su bastı. İşletmelerin kameriyeleri de dere sularıyla denize sürüklendi. Turkuaz rengiyle ünlü Adrasan sahili, sel suları altında kalırken denizin rengi kahverengiye döndü. (DHA)

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