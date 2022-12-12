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Antalya Kumluca'yı sel vurdu

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Antalya Kumluca'da kuvvetli yağış sele neden oldu. Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

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Antalya Kumluca'yı sel vurdu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 2

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 3

EVDEN ÇIKMAYIN ANONSLARI

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 4

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 5

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 6

NTV yayınına katılan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İlçede 50 yıldır böyle bir durum görmedik, kriz merkezi oluşturduk" dedi.

AFAD'dan destek istediklerini belirten Köleoğlu, ilçede okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar can kaybı ya da kayıp ihbarı yok.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 7

KUMLUCA VE FİNİKE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 8

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.

Birçok ev ve işyerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız" ifadelerini kullandı.

Bu arada, İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 9

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, 3 noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor.


Antalya Kumluca'yı sel vurdu - 10
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