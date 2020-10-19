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Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı

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Antalya Kumluca'da aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü.

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı

 

 
 

 3 DAKİKA YETTİ

Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 2

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu.
Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 3
Dolu nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü.
Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 4

DEVRİLEN DURAĞIN ALTINDA CAN VERDİ

Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı.
Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 5
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 6
Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.
Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 7
İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar tespit incelemelerinin başladığını kaydetti.
Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 8
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