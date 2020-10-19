Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu can aldı

Antalya Kumluca'da aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü.

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CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

DEVRİLEN DURAĞIN ALTINDA CAN VERDİ

Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu.Dolu nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü.Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı.Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar tespit incelemelerinin başladığını kaydetti.