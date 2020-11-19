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Antalya Kaş'a yılın ilk karı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.

Antalya Kaş'a yılın ilk karı

 


 
Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasında kalan Batı Toroslara mevsimin ilk karı yağdı.


Antalya Kaş'a yılın ilk karı - 2
Batı Torosların en yüksek noktası olan 3027 metre yüksekliğindeki Kaş sınırlarındaki Akdağ'dan başlayarak 1800 metredeki Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na kadar olan bölümde kar yağışı etkisini gösterdi.



Antalya Kaş'a yılın ilk karı - 3
Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Girdev Yaylası'nda bazı vatandaşlar kardan adam yaptı.
Antalya Kaş'a yılın ilk karı - 4
Kar yağışıyla birlikte bölgede konaklayan Yörükler de dönüşe geçti.
Antalya Kaş'a yılın ilk karı - 5
Kar yağışı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge halkını da sevindirdi
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