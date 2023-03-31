Annesi bulunamayan depremzede bebeklere süt anne aranıyor

Aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu çok sayıda anne, koruma altındaki depremzede bebeklerin sütannesi olmak için sosyal medya üzerinden taleplerini iletti



TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden annesi babası bulunamayan refakatsiz çocuklar için yüz tanıma ve eşleştirme sistemi “Deringörü” ile Bakanlığın web sitesinde açtığı sorgu ekranını hayata geçirdi. Bu iki uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebek, yapılan eşleşmelerin ardından ailelerine teslim edildi.

Herhangi bir başvuru olmadığı için ailelerine teslim edilemeyen çocukların yanında 0-1 yaş arası 36 bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelindeki kuruluşlarında koruma altına alındı.

Aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu çok sayıda anne, koruma altındaki depremzede bebeklerin sütannesi olmak için sosyal medya üzerinden taleplerini iletti. Bakanlık, hem anne sütüne ihtiyaç duyan bebeklerin bu besini alabilmesi hem de bebeklerin annelerle arasında bağ kurabilmesi için bu talepleri olumlu karşıladı. Bu kapsamda, sütanne olmak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, ilçelerdeki sosyal hizmet merkezleri ve çocuk evleri sitelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvurunun ardından yapılan değerlendirme sonucunda anne sütüne ihtiyaç duyan bebek, koruma altında olduğu kuruluşta Bakanlık personelinin gözetiminde sütannesi ile buluşacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından enkazdan kurtarılan çocuklar, ekipler tarafından en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılarak tedavi altına alındı. Hastanelere giden ebeveynler ve yakınları, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yapılan eşleşme sonucu çocuklarına ulaştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden annesi babası bulunamayan refakatsiz çocuklar için yüz tanıma ve eşleştirme sistemi “Deringörü” ile Bakanlığın web sitesinde açtığı sorgu ekranını hayata geçirdi. Bu iki uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebek, yapılan eşleşmelerin ardından ailelerine teslim edildi.Herhangi bir başvuru olmadığı için ailelerine teslim edilemeyen çocukların yanında 0-1 yaş arası 36 bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelindeki kuruluşlarında koruma altına alındı.Aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu çok sayıda anne, koruma altındaki depremzede bebeklerin sütannesi olmak için sosyal medya üzerinden taleplerini iletti. Bakanlık, hem anne sütüne ihtiyaç duyan bebeklerin bu besini alabilmesi hem de bebeklerin annelerle arasında bağ kurabilmesi için bu talepleri olumlu karşıladı. Bu kapsamda, sütanne olmak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, ilçelerdeki sosyal hizmet merkezleri ve çocuk evleri sitelerine başvuruda bulunması gerekiyor.Başvurunun ardından yapılan değerlendirme sonucunda anne sütüne ihtiyaç duyan bebek, koruma altında olduğu kuruluşta Bakanlık personelinin gözetiminde sütannesi ile buluşacak.