Anne babalar dikkat!

İstanbul Beylikdüzü'nde 9 yaşındaki çocuk, oyuncak olarak satılan stres bilyeleri olarak da bilinen neodyum adlı güçlü mıknatıstan 42 tane yuttu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki bir çocuk, ailesinin haberi olmadan 42 tane neodyum mıknatısı yuttu. Birkaç gün sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen çocuğun röntgeni çekildi. Röntgeninde çocuğun midesinde boncuklar halinde yabancı bir cisim tespit edildi.

Bağırsağını delen cismi fark eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay, çocuğu ameliyata aldı.Çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 tane mıknatıs çıkarıldı.

(FOTO: İHA)

“TESADÜFEN GÖRDÜK”

Mıknastısların bağırsaklarda delinmeye neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Çay, aileleri uyardı:

* Çocuğun mıknatısları yuttuğunu çekilen filmde tesadüfen gördük. Ameliyata aldık. İnce bağırsak uç kısmında delinme oluşmuştu. Mıknatısları çıkardık.

(FOTO: İHA)

“ÇOCUKLARDAN UZAK TUTALIM”

* Bu mıknatısları çocuklar çok kullanıyor. Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim. (İHA)