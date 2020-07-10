En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
En Pratiğinden Tuzlu Atıştırmalıklar
10 0
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
İtalya, 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı
9 0
 
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
8 0
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
35 0
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
361 0
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
119 0
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
29 0
banner460

Anne babalar dikkat!

banner27

İstanbul Beylikdüzü'nde 9 yaşındaki çocuk, oyuncak olarak satılan stres bilyeleri olarak da bilinen neodyum adlı güçlü mıknatıstan 42 tane yuttu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı

Anne babalar dikkat!
10 Temmuz 2020 Cuma 11:19

 

Beylikdüzü’nde 9 yaşındaki bir çocuk, ailesinin haberi olmadan 42 tane neodyum mıknatısı yuttu. Birkaç gün sonra şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gelen çocuğun röntgeni çekildi. Röntgeninde çocuğun midesinde boncuklar halinde yabancı bir cisim tespit edildi.

Bağırsağını delen cismi fark eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay, çocuğu ameliyata aldı.Çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 tane mıknatıs çıkarıldı.

(FOTO: İHA)

“TESADÜFEN GÖRDÜK”

Mıknastısların bağırsaklarda delinmeye neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Çay, aileleri uyardı:

* Çocuğun mıknatısları yuttuğunu çekilen filmde tesadüfen gördük. Ameliyata aldık. İnce bağırsak uç kısmında delinme oluşmuştu. Mıknatısları çıkardık.

(FOTO: İHA)

“ÇOCUKLARDAN UZAK TUTALIM”

* Bu mıknatısları çocuklar çok kullanıyor. Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim. (İHA)

banner342
Danıştay Ayasofya'nın müze kararını iptal etti
Danıştay Ayasofya'nın müze kararını iptal etti
5 0
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme
8 0
1500 Yıllık efsane Ayasofya’nın etkileyici hikayesi
1500 Yıllık efsane Ayasofya’nın etkileyici hikayesi
43 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.