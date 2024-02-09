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Anketlerin ortalamasına göre İmamoğlu önde

İstanbul için Ocak ayında yapılan 8 farklı seçim anketinin ortalaması belli oldu. Anketlerin ortalamasına göre, CHP'nin adayı ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor

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Anketlerin ortalamasına göre İmamoğlu önde
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Anket firmaları, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Gözlerin çevrildiği İstanbul'a ilişkin ocak ayı içinde yapılan 8 seçim anketinin ortalaması da belli oldu.
MD Raporlar tarafından hazırlanan çalışmada, İstanbul için yapılan MetroPoll, ORC, Yöneylem, ASAL, HBS, Özdemir, TÜSİAR ve MEDAR anketlerin ortalamaları alındı.
Ocak ayında yapılan 8 seçim anketinin ortalamasına göre, İstanbul'daki yarışı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,7'le önde götürüyor. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 39,5.
Çalışmaya göre, İstanbul adayını henüz açıklamayan DEM Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5,7.
AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmelerinden sonuç alamayan ve İstanbul için kendi adayını çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 3,2 gibi bir oy oranına ulaştığı görülüyor.
8 anketin ortalamasına göre, İstanbul'da İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'ya oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 3,6.
 
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