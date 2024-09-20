Türkiye’de Saros Araştırma'nın Eylül 2024 anketi dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankete göre, CHP birinci sırada yer alırken oy oranı yüzde 34,1 olarak belirlendi

Türkiye’de Saros Araştırma, Eylül 2024'te gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi ve Siyaset Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketin en dikkat çekici kısmı, erken seçim taleplerindeki artış ve partilerin oy oranlarında görülen değişimler oldu.

Ankete göre, CHP birinci sırada yer alırken oy oranı yüzde 34,1 olarak belirlendi. AKP ise yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer aldı.

Bu durum, önümüzdeki süreçte siyasi dengelerin değişebileceği sinyalini verdi.

CHP ve Yeniden Refah Partisi’nde (YRP) yükseliş dikkat çekerken, İYİ Parti’de büyük oy kaybı görüldü. Ankete göre Meclis’te vekilleri bulunan Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi listeye giremedi.

4-11 Eylül tarihleri arasında 3126 kişiyle yapılan ankette oyların partilere göre dağılımı ve bir önceki genel seçimle karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar şöyle şekillendi:

CHP: Yüzde 34,1 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 25,33

AKP: Yüzde 30,3 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 35,61

DEM Parti: Yüzde 9,4 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 8,82 (Yeşil Sol Parti)

MHP: Yüzde 8,7 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 10,07

YRP: Yüzde 4,9 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 2,81

İYİ Parti: Yüzde 3,8 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 9,68

Zafer Partisi: Yüzde 2,6 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 2,23

TİP: Yüzde 2,4 / 14 Mayıs 2023: Yüzde 1,73

Diğer: Yüzde 3,8