Ankara Tabip Odası: Yoğun bakım üniteleri doldu

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara'daki vahim tabloyu açıkladı. Pandemi hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını, diğer hastanelerde de benzer sorunlar yaşandığını belirten ATO, Ankara'da günlük corona virüsü pozitif vaka sayısının bine yaklaştığıni bildirdi. "Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmektedir." açıklamasını yapan ATO, Ankara'daki son durumu gözler önüne serdi.

Ankara Tabip Odası (ATO), “Yeniden Açılma (“Normalleşme” Haziran-Temmuz 2020) Süreci Değerlendirme ve Anket Analizi” sonuçlarını paylaştı.

ANKARA’DA TABLO ÇOK VAHİM

Ankara Tabip Odası’nın paylaştığı sonuçlarda, 1 Haziran’dan itibaren başlanan yeni süreçte Türkiye’deki vaka artışlarının vahim bir noktaya geldiği vurgusu yapıldı. Ankara’nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dikkat çektiği gibi sürekli olarak ilk 5 il arasında yer aldığını hatırlatan ATO, aldıkları bilgilere göre ildeki günlük pozitif Covid-19 vaka sayısının bine yaklaştığı belirtildi.

HASTALAR SEDYELERDE TAKİP EDİLİYOR

ATO, bu süreçte Ankara’da COVID-19 hastalarına sağlık hizmeti sunan pandemi hastanelerinde servis ve yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100 doluluk oranlarıyla hizmet verdiğini, bu hastanelerin hasta kabul edemez duruma geldiğini aktardı.

“Klinik olarak semptomu olan ve akciğer tomografisinde yaygın pnömonik infiltrasyonu bulunan hastalara yer bulunmamaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmektedir.” açıklaması yapılırken diğer kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımlarında da ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtilirdi. Pandemi dışındaki hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle hastaların evlerine gönderildiği de aktarıldı.

HER ODAYA İKİŞER HASTA

“Pandemi hastanelerinde salgının en yoğun olduğu Nisan-Mayıs aylarında dahi her odaya bir pozitif hasta kabul edilirken, şimdilerde bu odalara ikişer hasta yatırılmaktadır.” bilgisini paylaşan ATO’nun açıklaması şöyle devam ediyor:

* Ankara'da kamu özel işbirliği ile işletilen bir hastane de COVİD-19 hastalarının kabul edildiği her biri yoğun bakım ünitesinin hasta kapasitesi normal koşullarda 16 iken bu yoğun bakım ünitelerine de 8’er hasta ilave edilmiş, 16 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitelerinde 24 hastaya hizmet verilmeye başlanmıştır.

UZAYAN KUYRUKLARDA BULAŞ RİSKİ ARTIYOR

* Hastanelerde devam eden yoğunluğun, yaşlı ve kronik hastalar için de ciddi bir risk oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, bu yoğunluğun pandemi hastanelerinde fiziksel mesafe ve hijyen önlemlerinin de geri plana itilmesine ve uzayan kuyruklarda bulaş riskinin çok fazla artmasına sebep olduğu vurgulandı.

ANKARA’DA COVID-19 TANISI ALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI

ATO Ankara’da Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısını da açıkladı. Verilen bilgiye göre 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle, Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 488'e yükseldiği bildirildi.