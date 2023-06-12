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Ankara sele teslim

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Ankara'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Çok sayıda araç sular altında kaldı

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Ankara sele teslim
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Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oldu.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı.
Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
Sıhhiye semtinde çok sayıda araç su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalıştı.

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