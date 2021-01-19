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Ankara'nın kuğuları buz tuttu

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Ankara sıfın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı.

Ankara'nın kuğuları buz tuttu
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  Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.
 
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 1
Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 2
Termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 3
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
 
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 4
Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 5
Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 6
Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 7
Kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 8
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

Ankara'nın kuğuları buz tuttu

Ankara sıfın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.

İHA 19.01.2021 - 09:43

Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 1
Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 2
Termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 3
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
 
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 4
Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 5
Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 6
Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 7
Kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 8
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

Ankara'nın kuğuları buz tuttu

Ankara sıfın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.

İHA 19.01.2021 - 09:43

Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 1
Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 2
Termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 3
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
 
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 4
Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 5
Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 6
Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 7
Kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 8
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

Ankara'nın kuğuları buz tuttu

Ankara sıfın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.

İHA 19.01.2021 - 09:43

Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 1
Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 2
Termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 3
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
 
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 4
Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 5
Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 6
Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 7
Kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 8
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

Ankara'nın kuğuları buz tuttu

Ankara sıfın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.

İHA 19.01.2021 - 09:43

Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 1
Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 2
Termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 3
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
 
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 4
Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 5
Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 6
Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 7
Kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.
Ankara'nın kuğuları buz tuttu - 8
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.
 
 
Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.
 
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