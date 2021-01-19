Ankara'nın kuğuları buz tuttu

Ankara sıfın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.

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İHA 19.01.2021 - 09:43

Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı.

Termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.

Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.



Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu.

Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı.

Kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek. Hava sıcaklığı ise gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 4 derece olarak hissedilecek.