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Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi

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Ankara'da etkili olan kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Mamak ilçesinde sulara kapılan bazı araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

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Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi
 

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan yağış öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. 

Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Mamak ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. 

Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde park halindeki çok sayıda araç sürüklendi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İlçede Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan alt geçit de suyla kaplandı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Maddi hasara neden olan sel nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Uzmanlar önümüzdeki günlerde de benzer hava olaylarının yaşanabileceğini belirtti.

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