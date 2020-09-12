Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi

VALİ ŞAHİN: 6 YARALI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi.Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMA YAPTI

GÖLBAŞI'NDA PALET DEPOSU YANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Kıymetli hemşehrilerim, Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar yangına neden oldu. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu boş arazide otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yanda bulunan tahta palet deposuna sıçradı.

Yangın nedeniyle çevrede panik meydana geldi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.