Anıtkabir’e akın

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Atatürk’ün kabrini ziyaret etti

Öyle bir ölüm ki ölümsüzlüğün formülü sanki… Bir millet gönlünde taht kurduğu liderini saygı, sevgi ve özlemle andı. Tüm Türkiye dün Atasına koştu.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılında binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu, gözyaşları sel oldu.