Anıtkabir’de ‘Her yer Tayyip, her yer Erdoğan’ sloganı

Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende bir grup tarafından “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, devlet erkanı yer aldı.Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:"Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84'üncü yıl dönümünde zatıalinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.Öte yandan Erdoğan ve devlet erkanı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, avludaki birkaç kişi “Reis”, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı attı.Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan “Ne anıt mezara saygı bilirler ne de ülkenin kurucusuna. Bu vefasızlığa yazıklar olsun” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM’de düzenlediği basın toplantında Anıtkabir’deki görüntülere sert sözlerle değindi. Özel o görüntülerle ilgili şunları söyledi:“Bugün 10 Kasım’da Anıtkabir’deki anma törenindeydik. Maalesef yine Anıtkabir’deki bu yas gününe, matem gününe yakışmayacak görüntüler vardı. Anıtkabir’de, çok sayıda cıvıl cıvıl öğrenci var, çok sayıda vatandaşımız var. 8, 10 tane özel olarak getirildiği belli olan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkili, onun siyasi bir sembole çevirdiği ‘Rabia’yı yapan ve ona uzaktan seslenip, lehine slogan başlatmak isteyen parti militanını en öne kadar getirmişlerdi.Gerçekten utanç verici bir durum. Recep Tayyip Erdoğan lehine şarkı şeklinde bir marş söylemeye çalışıyorlar. Ama işin güzel tarafı şu ki oradaki yüzler, binler bunun bir yas günü olduğunun bilincinde ve bu rezaletin bir parçası olmayarak o 8-10 tane parti militanını bir başına bıraktı orada.”