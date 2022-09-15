Gardiyanlar hukuk dışı olmasına rağmen tutuklunun günlüğünü alıp, okudu. Cezaevi yönetimi, günlüğünde gardiyanlara "Avarel" dediği için tutukluyu yedi gün hücreye attı. Son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi







Anayasa Mahkemesi’nden “Avarel” kararı

Sincan Cezaevi’nde M.G.B.’nin kaldığı odaya giren gardiyanlar, tutuklunun el yazısıyla notlar aldığı günlüğe el koydu.





Günlüğü okuyan gardiyanlar, M.G.B’nin içlerinden biri için “Avarel” dediğini okudu. Hemen Disiplin Kurulu toplandı. Tutukluya, günlüğüne yazdığı kelime nedeniyle, “kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunma” eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle yedi gün hücreye koyma cezası verildi.



“SAVCI VE HAKİME BEDDUA ETTİ”



Disiplin Kurulu, M.G.B.’nin personeli “Avarel” adındaki çizgi film karakteri ile özdeşleştirdiğini, “Avarel”in Daltonlar adı verilen ve bir hırsızlık çetesi olan grubun en aptal üyesi olarak bilindiği, personeli “Avarel” olarak nitelendirerek aptal imasında bulunduğu ve böylelikle Kurum personeline hakaret ettiği, bunun yanında yargılandığı davadaki savcı ve hâkimlere yönelik olarak beddua ettiğini kaydetti.



M.G.B. cezaya itiraz etti. İnfaz hakimliği cezanın mevzuata uygun olduğunu belirterek talebi reddetti. Ağır ceza mahkemesi de itirazı reddedince M.G.B. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.



Başvuru yazısında, günlüğünün okunmasının dahi hukuka aykırı olduğunu, yazılanları kimseyle paylaşmadığını ayrıca sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı.



BAKANLIK DA CEZAYI SAVUNDU



Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği görüşte günlükte yazılan “Avarel” kelimesine verilen cezayı savundu. Bakanlık görüşünde, Disiplin Kurulunun başvurucunun Kurum personeline yönelik “Avarel” şeklindeki söyleminin ahlak ve görgü kuralları çerçevesinde boş insan, gereksiz insan, soyguncu, aptal vb. anlamlarında uzun zamandır tekrarlanarak yerleşmiş bir kullanım olarak hakaret ve küçük düşürücü nitelik kazandığını kabul ettiği ifade edildi.



Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:



Günlük; kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan yazı türüdür.



Ceza İnfaz Kurumunun dokümanın günlük olmadığı yönünde bir tespiti yoktur.



Hakaret fiilinin disiplin cezasına konu edilebilmesi söz konusu hakaret fiilini başkalarının öğrenmesini gerektirir.



Başvurucunun ifade özgürlüğüne hücre cezası vermek suretiyle yapılan gerekçesiz bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu söylenemez.



HÜKÜM: TUTUKLUYA 5 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENMESİNE



Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:



İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,



Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE,



Kararın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara Batı İnfaz Hâkimliğine GÖNDERİLMESİNE,



Başvurucuya net 5.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE,



Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 26/7/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.