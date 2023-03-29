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AnadoluJet'ten Kuzey Kıbrıs uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

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AnadoluJet'ten Kuzey Kıbrıs uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları markası AnadoluJet, 1 Ekim - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında KKTC'ye 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 28-30 Mart'ta satın alacakları biletlerle 1 Ekim ila 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'a her şey dahil tek yön 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgi, AnadoluJet'in internet sitesinde yer alıyor.

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