Ambulans ile uyuşturucu sevkiyatı

Balıkesir'de özel bir ambulansın içerisinde uyuşturucu ve bir tabanca bulundu, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Okan A. (33) yönetimindeki ambulansın kent merkezine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Değirmenboğazı mevkisinde ambulansı durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Dangal" ile gerçekleştirilen aramada, malzemelerin arasına gizlenmiş bir bavul içinde 9 kilo 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız bir tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Ambulans sürücüsü Okan A. ile acil tıp teknisyeni Aptullah Y. (26) ve Cankan E. (33) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Okan A.'nın aynı zamanda aracın sahibi olduğu, ambulansın sadece özel hastanelere hizmet verdiği ve acil tıp teknisyeni Aptullah Y.'nin kamuda görev yapmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



