Amasya’da Tiyatro Oyuncularını Taşıyan Araç Kaza Yaptı

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün Amasya'da kamyona çarptığı feci kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan araç ve bir kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Çorum’dan Samsun’a giden minibüs, Aykut Bektaş’ın idaresindeydi. Minübüs, Çaybaşı köyü mevkinde aynı yöne giden Hacı Ahmet Kılıç idaresindeki kamyonla çarpıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sırasında Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu ne yazık ki hayatını kaybetti. Detaylara birlikte bakalım.

Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, Çorum’dan Samsun’a giderken Merzifon ilçesinde kamyonla çarpıştı

Tiyatro oyuncuları dün Çorum’da “Baş Belası” isimli bir tiyatro oyununu sahnelemişlerdi. Oyuncuları taşıyan minübüs kaza yaptıktan sonra araçtaki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

Aykut Bektaş, Ceyhun Fersoy, Özgür Ayaz, Melis İşiten, Burak Gülçebi, Sergen Deveci, Filiz Özbek ve Uğur Şalvarcıoğlu bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı Sergen Deveci’nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerinde tedavi gören oyuncular, dün Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahne almıştı. Baş Belası isimli oyunun 7 günlük turnesinde olan oyuncular dönüş yoluna geçmişti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yapılan ilk incelemelerde tiyatro oyuncularını taşıyan aracın süratli gittiğinin tespit edildiğini açıkladı

Kazada yaralanan ekibi ziyaret eden Masatlı, yaralıların sağlık durumları hakkında da bilgi verdi:

“Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun’a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var.”