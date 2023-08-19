Altın yerine araba lastiği taktı

Mardin'de dünyaevine giren gelin ve damadın düğünündeki takı töreninde, damada altın yerine araç lastiği hediye edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kahraman Tuna ve Çiğdem Tuna çifti hayatlarını düzenlenen düğün töreninde birleştirdi.

Salona giriş yapıp oyun oynayan çift daha sonra davetlilerin hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Düğünün son anlarında ise takı töreni gerçekleştirildi.

Altın yerine araç lastiği taktı

Takı töreninde, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı Faruk Sincar ve Mehmet Tuna süslediği araç lastiğini hediye etti.

Davetliler alkışlarla çiftin mutluluğuna ortak olurken, çift arkadaşlarının hediyesi ile şaşkınlık yaşadığını belirtip teşekkür etti.

