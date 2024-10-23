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“Allah böyle siyaseti kahretsin”

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“Allah böyle siyaseti kahretsin”
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı Öcalan'a çağrı yaparak, “Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın” demesine Zafer Partisi Ümit Özdağ tepki gösterdi.

Özdağ paylaşımında, "Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi.  Allah böyle siyaseti kahretsin.  Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak.  İnanır gibi değil." düşüncesini dile getirdi.

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